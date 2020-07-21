2020-07-21T17:36:02+03:00
Общество

65 спортивных школ возобновили работу после снятия ограничительных мер в Петербурге

Деятельность организаций возможна при соблюдении всех стандартов безопасности
Лилия КОЗЛОВА
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65 спортивных школ возобновили работу после снятия ограничительных мер65 спортивных школ возобновили работу после снятия ограничительных мерФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Санкт-Петербурге 65 спортивных школ возобновили работу после снятия ограничительных мер. Так, с 13 июля в городе продолжили деятельность организации, подведомственные комитету по физической культуре и спорту и администрациям районов города, и другие спортивные объекты, включая ледовые арены, фитнес-центры и плавательные бассейны, за исключением тех, которые располагаются в торговых центрах.

- Спортивную подготовку возобновили в том числе Училище олимпийского резерва №1, Училище олимпийского резерва №2, Центр художественной гимнастики «Жемчужина», СШОР «Школа высшего спортивного мастерства по водным видам спорта им. Ю.С.Тюкалова», - рассказали в Смольном.

Возобновление деятельности физкультурно-спортивных организаций возможно при обязательном соблюдении стандартов безопасной деятельности и получении уникального QR-кода, подтверждающего готовность выполнять эти стандарты. На сегодняшний день все подведомственные Комитету по физической культуре и спорту учреждения получили уникальный QR-код и возобновили спортивную подготовку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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