Экопарк «Северное побережье Невскои губы» планируют создать на побережье Финского залива

21 Июль 2020 2020-07-21T17:53:07+03:00

Новая рекреационная зона моет появиться а участке от Лахты до Лисьего Носа

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Новый экопарк может появиться на побережье Финского залива в Санкт-Петербурге. Проект создания туристической рекреационной зоны с романтическим названием «Северное побережье Невскои губы» представлен на всероссийский конкурс.

- Экопарк включит в себя особо охраняемую природную территорию «Северное побережье Невскои губы», а также уже существующие спортивные, рекреационные и культурные объекты, в том числе «Лахта Центр», - сообщает пресс-служба петербургского Комитета по туризму.

Общая площадь губы, где раскинется экопарк, составляет 603 гектара. По планам здесь появятся экотропы, мониторинговые станций, в том числе для наблюдения за животными и птицами, а также визит-центры. В новой зоне отдыха планируют проведение экскурсий и лекций.

Впрочем, сначала надо получить поддержку от организаторов конкурса. По его итогам будут реализованы только 10 пилотных туристских экопроектов.

ИСТОЧНИК KP.RU