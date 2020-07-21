Экопарк «Северное побережье Невскои губы» планируют создать на побережье Финского залива
Новый экопарк может появиться на побережье Финского залива в Санкт-Петербурге. Проект создания туристической рекреационной зоны с романтическим названием «Северное побережье Невскои губы» представлен на всероссийский конкурс.
- Экопарк включит в себя особо охраняемую природную территорию «Северное побережье Невскои губы», а также уже существующие спортивные, рекреационные и культурные объекты, в том числе «Лахта Центр», - сообщает пресс-служба петербургского Комитета по туризму.
Общая площадь губы, где раскинется экопарк, составляет 603 гектара. По планам здесь появятся экотропы, мониторинговые станций, в том числе для наблюдения за животными и птицами, а также визит-центры. В новой зоне отдыха планируют проведение экскурсий и лекций.
Впрочем, сначала надо получить поддержку от организаторов конкурса. По его итогам будут реализованы только 10 пилотных туристских экопроектов.
ИСТОЧНИК KP.RU