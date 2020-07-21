2020-07-21T17:53:07+03:00
Общество

Экопарк «Северное побережье Невскои губы» планируют создать на побережье Финского залива

Новая рекреационная зона моет появиться а участке от Лахты до Лисьего Носа
Петр КИБЕР
Поделиться:
В новый экопарк могут включить территорию "Лахта Центра".В новый экопарк могут включить территорию "Лахта Центра".Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Новый экопарк может появиться на побережье Финского залива в Санкт-Петербурге. Проект создания туристической рекреационной зоны с романтическим названием «Северное побережье Невскои губы» представлен на всероссийский конкурс.

- Экопарк включит в себя особо охраняемую природную территорию «Северное побережье Невскои губы», а также уже существующие спортивные, рекреационные и культурные объекты, в том числе «Лахта Центр», - сообщает пресс-служба петербургского Комитета по туризму.

Общая площадь губы, где раскинется экопарк, составляет 603 гектара. По планам здесь появятся экотропы, мониторинговые станций, в том числе для наблюдения за животными и птицами, а также визит-центры. В новой зоне отдыха планируют проведение экскурсий и лекций.

Впрочем, сначала надо получить поддержку от организаторов конкурса. По его итогам будут реализованы только 10 пилотных туристских экопроектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Южные районы Санкт-Петербурга затопило после ливня
Белоснежное судно «Адмирал Владимирский» успели отремонтировать к параду ВМФ в Санкт-Петербурге
Пьяная девушка на «Киа» устроила жесткое ДТП с пострадавшими в Ленобласти
Тонущего мужчину спасли на Финском заливе
Жесткие пробки сковали 21 июня улицы Санкт-Петербурга
Раскрепощенная девушка устроила грязные танцы на Дворцовом мосту
Место странного ритуала с воткнутыми в землю ножами, нашли в лесу под Выборгом
Экопарк «Северное побережье Невскои губы» планируют создать на побережье Финского залива
Самолет-амфибия Бе-200 впервые примет участие в параде на День ВМФ
65 спортивных школ возобновили работу после снятия ограничительных мер в Петербурге
Еще 13 женщин и 14 мужчин умерли от коронавируса в Санкт-Петербурге
Эрмитаж объявил, кого бесплатно пустят в музей 23 июля
Машина вылетела на тротуар и перевернулась у мечети в Санкт-Петербурге
Губернатор Санкт-Петербурга заявил о необходимости сокращать чиновников