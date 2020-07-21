Проект планировки станции метро «Планерная» отложили на 2 года

21 Июль 2020 2020-07-21T23:04:06+03:00

Планировку станции метрополитена "Планерная" отложили до 1 января 2022 года. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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Власти Санкт-Петербурга отодвинули подготовку проекта планировки будущей станции метро «Планерная» до 21 января 2022 года. Соответствующее распоряжение от комитета по градостроительству и архитектуре опубликовано на сайте Смольного. Судя по документу, рабочее название станции подземки по-прежнему «Зоопарк». Схема границ также осталась прежней.

Схема границ проектов планировки и межевания участка от "Беговой" до "Планерной". Фото: Смольный

- Контроль за исполнением выполнения распоряжения возложить на первого зампредседателя комитета по градостроительству и архитектору Соколова П.С, - гласит документ за подписью главы комитета Владимира Григорьева.

Ранее проект по планировке «Планерной» планировали завершить до 1 апреля 2020 года.

Напомним, еще в 2018 году Приморский район начали готовить к строительству продолжения Невско-Василеостровской линии метрополитена от «Беговой» до «Планерной». Участок включал и другие будущие станции – «Туристскую» и «Шуваловский проспект».

ИСТОЧНИК KP.RU