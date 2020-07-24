Бонус для самых талантливых

24 Июль 2020 2020-07-22T08:11:04+03:00

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Прием документов в Университет продолжает набирать обороты. И с каждым днем растет число абитуриентов, решивших стать участниками конкурса грантов «Реавиза». Несмотря на то, что Университет «Реавиз» является негосударственным высшим учебным заведением, талантливым абитуриентам здесь предоставляется возможность обучаться полностью за счет средств вуза.

Для этого нужно пройти три этапа: заявка и предоставление портфолио личных достижений, онлайн-тестирование на официальном сайте «Реавиза» по биологии, химии и русскому языку. И, наконец, подача документов с предоставлением результатов ЕГЭ по химии, биологии, русскому языку. Дополнительные баллы начисляются медалистам и тем, кто принял участие в тестировании в рамках «Дней открытых дверей», проводившихся в «Реавизе» ранее. Победители конкурса - участники, занявшие четыре первые позиции, - определяются путем суммирования набранных баллов. Призовой фонд — четыре гранта, каждый из которых предоставляет собой скидку в размере от 10% до 100% от стоимости образовательных услуг.

«В прошлом году я узнала из СМИ, что Университет «Реавиз» проводит конкурс грантов. Рискнула - и выиграла! - рассказывает студентка уже 2 курса (!) отделения «Стоматология» Салимат Лепшокова. - Хочу пожелать абитуриентам поверить в свои силы и принять участие в конкурсе».

Салимат Лепшокова. Фото предоставлено Университетом «Реавиз»/Пресс-служба

Комментарий

Салимат Лепшокова, студентка 2-го курса, специальность «Стоматология»:

- Огромная признательность тем, кто придумал конкурс грантов, потому что учиться в «Реавизе» - здорово! Говорю ответственно, поскольку окончила Медицинский колледж при Первом Санк-Петербургском государственном медицинском университете им. И.П. Павлова, - могу сравнивать. Уровень обучения в «Реавизе» такой, что даст фору государственному медвузу: сильные, опытные преподаватели, настроенные на то, чтобы максимально передать нам, студентам, свои знания. К каждому — индивидуальный подход и максимум благожелательности. Так что смело поступайте в «Реавиз»!

Ректор Университета «Реавиз», доктор медицинских наук, профессор Радик Хайруллин:

- Этот конкурс мы специально организовали и сегодня проводим для абитуриентов-2020: выпускники школ РФ с результатами ЕГЭ, пожелавшие пройти в нашем университете обучение, получают возможность сделать это бесплатно или с существенной скидкой. Суть конкурса в том, чтобы мотивировать будущих студентов учиться именно в «Реавизе»: мы показываем, как «работа над успехами» повышает реальную конкурентоспособность абитуриента. Итоговый список победителей будет опубликован на нашем официальном сайте 27 августа.

https://spbreaviz.ru/priemnaya-kampaniya/grant-na-obuchenie/

https://vk.com/spbreaviz

https://www.instagram.com/reaviz.spb/?r=nametag

На занятиях по анатомии. Фото предоставлено Университетом «Реавиз»/Пресс-служба

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Материал предоставлен Университетом «Реавиз»