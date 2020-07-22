2020-07-22T09:27:10+03:00
Авто

На трассе М-11 «Нева» увеличили скоростной режим

Изменения действуют с 22 июля
Петр КИБЕР
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На трассе "Нева" повысили разрешенную скорость. Фото: "Автодор"На трассе "Нева" повысили разрешенную скорость. Фото: "Автодор"
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Со среды, 22 июля, повышается скоростной режим на отдельных участках платной трассы М-11 «Нева». Теперь отрезок автодороги, на котором разрешено ехать 130 километров в час, существенно увеличился.

- На участке с 334-го по 543-й км трассы М-11 «Нева» (шестой этап) вводится скоростной режим в 130 км/ч, - сообщает пресс-служба «Автодора».

Учитывая, что ранее такой же лимит скорости был введен с 208-го по 334-й километры (объезд Торжка в Тверской области), то общая длина участка с возможностью непрерывного высокоскоростного движения выросла до 335 километров.

Напомним, что ранее здесь можно было ехать лишь 110 км/ч. Если поделить длину участка на разрешенную скорость, то время в пути займет 2,5 часа. А значит, сократится и общий тайминг поездки от Петербурга до Москвы или обратно.

В «Автодоре» уже заявили. Что планируют вести скорость 130 км/ч на всех трассах, где это возможно. В первую очередь речь идет о «Неве» и участках автодороги М-4 «Дон».

ИСТОЧНИК KP.RU

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