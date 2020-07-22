Выплаты из-за коронавируса получили 130 тысяч жителей Ленинградской области

22 Июль 2020 2020-07-22T10:55:28+03:00

130 тысяч человек получили выплаты из-за коронавируса в Ленобласти Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

На поддержку людей было направлено более 240 миллионов рублей

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В Ленинградской области за время эпидемии из-за коронавируса 130 тысяч человек получили денежную поддержку от правительства региона. Так, на 22 июля 2020 года на выплаты людям, пострадавшим из-за пандемии было выделено 242 миллиона рублей. В настоящее время социальная поддержка наиболее незащищенных категорий жителей области продолжается.

- По данным комитета по социальной защите населения Ленинградской области, на выплаты детям индивидуальных предпринимателей, деятельность которых относится к отраслям, наиболее пострадавшим от пандемии, было направлено 47 миллионов рублей, - рассказали в администрации 47-го региона.

Еще 85 миллионов были выплачены многодетным семьям и более 110 миллионов направлено малообеспеченным.

В рамках обеспечения ленинградцев средствами индивидуальной защиты людям старшего возраста, многодетным и малообеспеченным семьям было выдано более 950 тысяч масок.

ИСТОЧНИК KP.RU