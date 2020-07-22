Выплаты из-за коронавируса получили 130 тысяч жителей Ленинградской области
В Ленинградской области за время эпидемии из-за коронавируса 130 тысяч человек получили денежную поддержку от правительства региона. Так, на 22 июля 2020 года на выплаты людям, пострадавшим из-за пандемии было выделено 242 миллиона рублей. В настоящее время социальная поддержка наиболее незащищенных категорий жителей области продолжается.
- По данным комитета по социальной защите населения Ленинградской области, на выплаты детям индивидуальных предпринимателей, деятельность которых относится к отраслям, наиболее пострадавшим от пандемии, было направлено 47 миллионов рублей, - рассказали в администрации 47-го региона.
Еще 85 миллионов были выплачены многодетным семьям и более 110 миллионов направлено малообеспеченным.
В рамках обеспечения ленинградцев средствами индивидуальной защиты людям старшего возраста, многодетным и малообеспеченным семьям было выдано более 950 тысяч масок.
ИСТОЧНИК KP.RU