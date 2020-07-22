Количество рейсов из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород увеличится в Пулково

22 Июль 2020 2020-07-22T11:28:39+03:00

Из Пулково увеличится количество рейсов в Нижний Новгород до 4 раз в неделю Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Со 2 августа самолеты начнут летать до четырех раз в неделю

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В аэропорту Пулково увеличится количество рейсов из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород. Так, со 2 августа 2020 года регулярными полетами займется авиакомпания "РусЛайн". Летать самолеты будут дважды в неделю.

- Рейсы будут осуществляться по вторника и воскресеньям. Между городами будут курсировать 50-ти местные канадские самолеты Bombardier CRJ-100/200. Время в пути составит 1 час 50 минут, - рассказали в Пулково.

На данный момент билет в одну сторону стоит от 4900 рублей. Продажа мест на рейсы уже открыта.

Помимо "РусЛайн" в Нижний Новгород из Санкт-Петербурга летают самолеты авиакомпании "ИрАэро". Рейсы выполняются дважды в неделю по понедельникам и пятницам на самолетах Sukhoi Superjet 100, вместимостью до 100 пассажиров. Авиабилеты можно приобрести на сайтах авиакомпаний, в авиакассах, а также в специальной форме «Бронирование» на сайте аэропорта Пулково.

ИСТОЧНИК KP.RU