Взрослый мужчина полгода сексуально развлекался с 14-летней девочкой

22 Июль 2020 2020-07-22T11:48:28+03:00

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Жителю Санкт-Петербурга грозит тюремный срок за то, что он развлекался с несовершеннолетней девочкой. В понедельник, 20 июля 2020 года, в полиция обратилась мать подростка, которая рассказала, что 49-летний мужчина уже больше, чем полгода занимается сексом с ее 14-летней дочерью.

- По словам женщины, мужчина вступает в половую связь с девочкой начиная с января 2019 года и по сей день. Также заявительница указала адрес его проживания, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Однако полиция задержала мужчину прямо у дома его малолетней любовницы. Оказалось, что подозреваемый уроженец Иркутской области, в Петербурге и Ленобласти регистрации не имеет.

По факту заявления было возбуждено уголовное дело. Любителя малолетних девочек поместили в изолятор временного содержания, пока идет расследование. Подозреваемому грозит до четырех лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU