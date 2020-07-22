Подпольных оружейников накрыли в Ленинградской области

22 Июль 2020 2020-07-22T12:06:53+03:00

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В Ленинградской области полиция задержала троих мужчин, которые подозреваются в переделке оружия "кустарным" способом для его последующей продажи. Во вторник, 21 июля 2020 года, правоохранители задержали двоих из них - 46-летнего мужчину и 19-летнего парня, который оказался организатором всего.

- Парень купил в интернете два охолощенных пистолета, отдал 46-летнему соучастнику их на переделку. После оружие отдали третьему мужчине, 43-летнему работнику мебельной компании. Он должен был продать пистолеты, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу.

43-летнего мужчину задержали еще 1 мая. Все оружие у него изъяли во время обыска.

При обыске у 19-летнего организатора нашли оргтехнику, телефон и бездымный порох. У третьего участника - более 40 боеприпасов различного калибра, токарные и слесарные инструменты и приспособления.

По факту было возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU