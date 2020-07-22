«Зенит» сыграет в гостях с «Ростовом» 22 июля

22 Июль 2020 2020-07-22T12:06:58+03:00

Игра начнется в 19:00, но по общедоступному ТВ ее не покажут

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Заключительный матч розыгрыша чемпионата России по футболу 2019/2020 годов проведет 22 июля петербургский «Зенит». В среду сине-бело-голубые в гостях померятся силами с «Ростовом». Обе команды уже выполнили задачу на сезон, поэтому клубы могут позволить просто поиграть в свое удовольствие.

- «Зенит» сыграет в белой форме, вратарь — в зеленом. Встреча с «Ростовом» начнется в 19:00 по петербургскому времени, - сообщает пресс-служба петербургского клуба.

Напомним, что «Зенит» завоевал чемпионский титул еще за несколько туров до окончания чемпионата. А «Ростов», несмотря на подкосивший коллектив коронавирус и памятные 1:10 от «Сочи», когда против Кокорина и компании вышла играть ростовская молодежь, также добился нужного результата.

Возглавляемый Валерием Карпиным клуб уже не опустится ниже пятого места, а значит, попадет в Еврокубки.

Увы, но по общедоступному ТВ посмотреть матч не удастся, так как все встречи последнего тура начинаются в одно время и показывать будут другие игры.

ИСТОЧНИК KP.RU