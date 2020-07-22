Эксперт рассказала, кто попадет под сокращение в администрации Санкт-Петербурга

Эксперт рассказала, каких специалистов Администрации Петербурга ждет сокращение Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Доктор политических наук, профессор РАНХиГС Инна Ветренко назвала специалистов, которые первыми попадут под сокращения в администрации Санкт-Петербурга. Напомним, 21 июля 2020 года, губернатор Александр Беглов поручил за две недели разработать программу сокращения в Смольном. Первыми, считает эксперт, уволят тех, кто стал не востребованным за время пандемии.

- Проанализировав работу в «дистанте», правительство города смогло выявить те направления работы, которые можно перевести в онлайн-режим, в электронные госуслуги. А это, конечно же, неизбежно повлечет за собой массовые сокращения специалистов, которые раньше сидели на приеме и обработке данных, предоставлении информации, – объясняет эксперт.

Инна Ветренко пояснила, что из-за экономического кризиса правительству Петербурга необходимо любыми возможными способами сохранить городской бюджет. А сокращения не только помогут в этом, но и повысят эффективность работы государственного аппарата.