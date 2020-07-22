В Новогорелово с улицы средь бела дня похитили человека

22 Июль 2020 2020-07-22T12:38:35+03:00

Мужчину затолкали в «Рено Логан» и увезли в неизвестном направлении

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Петербургские полицейские ищут белый «Рено Логан» и троих мужчин, которые днем 21 июля прямо на улице похитили человека. Все произошло в микрорайоне Новогорелово Ломоносовского района Ленобласти.

- В 16:22 поступило сообщение о том, что на улице Современников, у помойки, трое мужчин неславянской внешности насильно посадили другого мужчину в автомобиль, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Звонивший сообщил, что похитители были одеты во все черное, а лица скрывали медицинские маски. На вид им было 35040 лет, все – темноволосые и среднего роста. Свидетель также припомнил надпись «аренда» на заднем стекле машины.

Вскоре полициейские установили, что авто прокатный. После похищения машина уехала в сторону Пулково. Сейчас по факту ЧП ведется проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Похищенного, а также злоумышленников и белый «Рено», ищут.

ИСТОЧНИК KP.RU