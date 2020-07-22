В Новогорелово с улицы средь бела дня похитили человека
Петербургские полицейские ищут белый «Рено Логан» и троих мужчин, которые днем 21 июля прямо на улице похитили человека. Все произошло в микрорайоне Новогорелово Ломоносовского района Ленобласти.
- В 16:22 поступило сообщение о том, что на улице Современников, у помойки, трое мужчин неславянской внешности насильно посадили другого мужчину в автомобиль, - сообщает источник в правоохранительных органах.
Звонивший сообщил, что похитители были одеты во все черное, а лица скрывали медицинские маски. На вид им было 35040 лет, все – темноволосые и среднего роста. Свидетель также припомнил надпись «аренда» на заднем стекле машины.
Вскоре полициейские установили, что авто прокатный. После похищения машина уехала в сторону Пулково. Сейчас по факту ЧП ведется проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Похищенного, а также злоумышленников и белый «Рено», ищут.
ИСТОЧНИК KP.RU