2020-07-22T12:49:54+03:00
Общество

В четыре раза больше общероссийской оказалась смертность от коронавируса в Санкт-Петербурге

К такому выводу пришли американские исследователи
Сергей ВОЛЧКОВ
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Летальность от коронавируса в Санкт-Петербурге превысила общероссийские показатели.Летальность от коронавируса в Санкт-Петербурге превысила общероссийские показатели.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Санкт-Петербург стал одним из городов-лидеров по смертности от коронавируса. К таким выводам пришли американские ученые, сопоставившие данные из открытых источников. Результаты исследования были опубликованы сегодня, 22 июля, в издании The Wall Street Journal.

- Из почти 15 000 000 заразившихся умерли свыше 610 000 человек. Следовательно, общемировой уровень летальности от коронавирусной инфекции составляет 4,17 %, - сообщают журналисты со ссылкой на исследователей Университета Джона Хопкинса. – При этом в России уровень смертности составил 1,6 %, в Москве – 1,8 %.

Неожиданно (по крайней мере для нас) в лидеры среди городов России, по результата изысканий, стал Санкт-Петербург – летальность в Северной столице составила 6,1 %. И это только смерти непосредственно от коронавируса, без учета людей, скончавшихся от вирусной пневмонии, причинной которой также мог стать SARS-CoV-2.

Напомним: ранее «Комсомолка» выясняла, почему статистика смертей от коронавируса в Санкт-Петербурге, которую дает местный комитет по здравоохранению, расходится с данными Росстата. Выяснилось, что дело не в подтасовках, а в специфической методике подсчета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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