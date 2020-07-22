Петербуржцам приходится подрабатывать, чтобы сделать большие покупки

22 Июль 2020 2020-07-22T13:14:49+03:00

22% петербуржцев пойдут искать подработку, чтобы иметь деньги на крупные покупки. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Чаще всего речь идет о бытовой технике и телефонах

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Больше 20% петербуржцев пойдут искать вторую работу, если им понадобится купить дорогую вещь. Пятая часть горожан готова подрабатывать, дабы позволить себе крупные траты. Еще столько же будут занимать деньги у друзей и родных.

- 22% жителей Санкт-Петербурга ищут подработку, если им необходимо сделать дорогую покупку, сообщает пресс-служба сервиса «Авито Работа».

Чтобы узнать об этом, аналитики опросили больше 10 тысяч человек по всей стране. Им задавали вопрос: «Где вы будете брать средства, если надо совершить крупную покупку свыше 30 тысяч рублей».

Кроме тех счастливчиков, которые имеют возможность просто достать деньги из кармана, ответы петербуржцев распределились так:

- 65% будет копить с зарплаты

- 22% найдут подработку.

- 20% одолжат у родных

- 15% пойдут за кредитом в «микрозаймы»

- 8% попросит в долг у друзей.

Чаще всего деньги нужны для приобретения бытовой техники ( 39%), мобильников, фотоаппраратов и т.д. (32%).

Но 9% приходиться искать средства даже для покупки одежды или обуви.

ИСТОЧНИК KP.RU