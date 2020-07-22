Петербуржцам приходится подрабатывать, чтобы сделать большие покупки
Больше 20% петербуржцев пойдут искать вторую работу, если им понадобится купить дорогую вещь. Пятая часть горожан готова подрабатывать, дабы позволить себе крупные траты. Еще столько же будут занимать деньги у друзей и родных.
- 22% жителей Санкт-Петербурга ищут подработку, если им необходимо сделать дорогую покупку, сообщает пресс-служба сервиса «Авито Работа».
Чтобы узнать об этом, аналитики опросили больше 10 тысяч человек по всей стране. Им задавали вопрос: «Где вы будете брать средства, если надо совершить крупную покупку свыше 30 тысяч рублей».
Кроме тех счастливчиков, которые имеют возможность просто достать деньги из кармана, ответы петербуржцев распределились так:
- 65% будет копить с зарплаты
- 22% найдут подработку.
- 20% одолжат у родных
- 15% пойдут за кредитом в «микрозаймы»
- 8% попросит в долг у друзей.
Чаще всего деньги нужны для приобретения бытовой техники ( 39%), мобильников, фотоаппраратов и т.д. (32%).
Но 9% приходиться искать средства даже для покупки одежды или обуви.
ИСТОЧНИК KP.RU