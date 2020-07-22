2020-07-22T13:31:23+03:00
Происшествия

Мужчина умер в аптеке в Санкт-Петербурге

Пенсионер пытался подойти к кассе, но неожиданно упал на пол
Лилия КОЗЛОВА
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Мужчина умер в помещении аптеки в ПетербургеМужчина умер в помещении аптеки в ПетербургеФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В одной из аптек Санкт-Петербурге неожиданно умер мужчина. В 9 часов утра во вторник, 21 июля 2020 года, в помещение магазина вошел пожилой человек, опираясь на трость. Но уже спустя несколько секунд он рухнул замертво.

- Администратор аптеки, расположенной в доме 43 по Гражданскому проспекту, рассказала, что седой мужчина зашел в помещение и направился в сторону кассы. Однако дойдя до середины зала, развернулся и подошел к скамейке, где и упал, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Сотрудница аптеки подбежала к мужчине, чтобы проверить, что с ним, а также вызвала бригаду "скорой помощи". Увы, когда медики приехали на место, то уже констатировали смерть пенсионера.

Умершим оказался 62-летний уроженец Полтавской области. Жил он в общежитии в доме 24.1 на улице Демьяна Бедного.

ИСТОЧНИК KP.RU

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