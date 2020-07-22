Двух окровавленных людей нашли на скамейке в Колпино

22 Июль 2020 2020-07-22T14:00:13+03:00

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Кровавая драма произошла утром 21 июля в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Здесь, гулявшие во дворе местные жители, нашли на лавочке двух изрезанных ножом людей. Мужчина и женщина лежали без движения.

- В 09:24 поступило сообщение о том, что в Колпино у дома 62 по Загородной улице во дворе на скамейке лежат двое людей в крови, - сообщает источник «КП».

Примчавшиеся на место врачи оказали помощь раненым, а полицейские установили что здесь произошло. Оказалось, что около 9 утра молодой мужчина, во время ссоры, схватил канцелярский нож и нанес несколько ударов по шее и руке своей сожительнице.

После чего тем же ножом начал резать самого себя.

Скорая помощь увезла обоих в тяжелом состоянии, сейчас за жизнь пары борются врачи.

Известно, что мужчина ранее был судим за умышленное нанесение телесных повреждений средней степени тяжести.

По факту произошедшего Следственный комитет завел дело о попытке убийства.

ИСТОЧНИК KP.RU