Трассу "Кола" перекроют 23 июля из-за разводки моста в Ленинградской области

22 Июль 2020 2020-07-22T14:00:20+03:00

В Ленобласти на два часа перекроют трассу "Кола" 23 июля / Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Движение по шоссе будет ограничено в течение двух часов

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В Ленинградской области снова перекроют движение по трассе "Кола" в районе реки Свирь. Так, в четверг, 23 июля 2020 года, ограничения будут действовать в течение двух часов. Это связано с разводкой моста.

- В период с 08:50 до 10:50 для прохода вверх по реке яхты «Хортица» будет производиться разводка моста через реку Свирь, расположенного на 236 километре федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола», у города Лодейное Поле в Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто, - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Яхта "Хортица" высотой 21,1 метра. Мост через реку Свирь предназначен как для движения автомобилей, так и железнодорожного транспорта. Поэтому расписание поездов также может измениться.

Автомобилистам следует заранее продумывать свой маршрут, чтобы не стоять два часа в пробке.

ИСТОЧНИК KP.RU