Новый мост через реку Оккервиль начали строить в Кудрово

22 Июль 2020 2020-07-22T14:24:01+03:00

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В среду, 22 июля 2020 года, в городе Кудрово, что в Ленинградской области, началось строительство моста через реку Оккервиль, который станет звеном во втором этапе строительства улично-дорожной сети города. Переправа будет соединять проспект Строителей от улицы Ленинградской до пересечения с Европейским проспектом.

- Будет создана параллельная Центральной улице транспортная артерия, что значительно улучшит дорожную обстановку в городе и обеспечит доступ к «социальному кварталу» – двум садикам и школе, а также к строящемуся отделу полиции, - отметили в администрации Ленобласти.

В проекте моста есть подземные пешеходные переходы, а также труба для пропуска воды в русле реки. Сам он будет четырехполосный. Ширина проезжей части – 14 метров, тротуара – 3 метра, велодорожки – 2,5 метра.

Ориентировочно, работы завершатся в марте 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU