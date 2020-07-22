2020-07-22T14:24:01+03:00
Общество

Новый мост через реку Оккервиль начали строить в Кудрово

Начались работы по соединению Европейского проспекта и проспекта Строителей
Лилия КОЗЛОВА
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Новый мост в Кудрово откроется в марте 2021 годаНовый мост в Кудрово откроется в марте 2021 годаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В среду, 22 июля 2020 года, в городе Кудрово, что в Ленинградской области, началось строительство моста через реку Оккервиль, который станет звеном во втором этапе строительства улично-дорожной сети города. Переправа будет соединять проспект Строителей от улицы Ленинградской до пересечения с Европейским проспектом.

- Будет создана параллельная Центральной улице транспортная артерия, что значительно улучшит дорожную обстановку в городе и обеспечит доступ к «социальному кварталу» – двум садикам и школе, а также к строящемуся отделу полиции, - отметили в администрации Ленобласти.

В проекте моста есть подземные пешеходные переходы, а также труба для пропуска воды в русле реки. Сам он будет четырехполосный. Ширина проезжей части – 14 метров, тротуара – 3 метра, велодорожки – 2,5 метра.

Ориентировочно, работы завершатся в марте 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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