2020-07-22T14:55:04+03:00
Общество

Праздничный концерт на День ВМФ в Санкт-Петербурге пройдет онлайн

Мероприятие пройдет без зрителей из-за пандемии коронавируса
Лилия КОЗЛОВА
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Праздничный концерт ко Дню Военно-морского флота в Петербурге пройдет онлайнПраздничный концерт ко Дню Военно-морского флота в Петербурге пройдет онлайнФото: Олег ЗОЛОТО
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26 июля 2020 года в Санкт-Петербурге примет Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ. Также состоится и праздничный концерт. Однако в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, посмотреть в живую его не получится, только онлайн.

- Концерт "Под Андреевским флагом" начнут ведущие музыкальные коллективы Военных сил России - Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова, Ансамбль песни и пляски Западного Военного Округа, - рассказали в Смольном.

Также в честь праздника выступят оперные солисты Ирина Матаева и Владимир Целебровский. Следом в честь Дня ВМФ на сцену выйдут российские рок-музыканты - Сергей Чиграков и группа «Чиж и Ко». В финале марафона, выступит флагман российского рока, артист, композитор и музыкант Гарик Сукачев.

Напомним, что увидеть парад в этом году будет не просто. Однако возможно. "КП-Петербург" рассказала, где и как смотреть парад.

ИСТОЧНИК KP.RU

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