2020-07-22T15:23:16+03:00
Происшествия

Четырех собак украли из военного питомника в Санкт-Петербурге

Неизвестные пробрались ночью на частную территорию и устроили потасовку с охраной
Лилия КОЗЛОВА
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Неизвестные украли четырех собак из питомника в Красном селеНеизвестные украли четырех собак из питомника в Красном селеФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Санкт-Петербурге полиция проводит проверку в связи с кражей собак. В 11 часов утра в среду, 22 июля 2020 года, на телефон правозащитников поступило сообщение, что ночью на территории межрегиональной общественной организации "Федерация военного собаководства" в Красном селе произошел конфликт.

- Около 00:10 часов в доме 6б по улице Горбунова в Красном селе между двумя охранниками и неизвестными, проникшими на охраняемую территорию, произошел конфликт, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу.

Началась потасовка. Охранники пытались защитить животных, но в итоге неизвестные увели с собой четырех собак.

В настоящее время по факту инцидента проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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