Первого сентября откроют школу в Сергиево после ремонта

22 Июль 2020 2020-07-22T15:43:34+03:00

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В Санкт-Петербурге 1 сентября откроется школа № 414 в поселке Сергиево после продолжительного ремонта. В среду, 22 июля 2020 года, ход работ проверил губернатор Александр Беглов. Он отметил, что здание учебного заведения является историческим, 1955 года постройки, поэтому требовало реконструкции, чтобы отвечать современным требованиям.

- Придумали конструкцию — пристроили два крыла, не нарушив стиль здания. Теперь у школы будет 25-метровый бассейн и большой спортивный зал. Здесь также смогут заниматься спортом жители Сергиево и других близлежащих поселков, - сказал Александр Беглов.

В школе появятся уличные спортивные площадки - волейбольная и баскетбольная. Также вся территория оснащена пандусами, есть лифты и электрические подъемники для маломобильных граждан.

На проспекте Маршала Жукова с октября прошлого года идет ремонт второго здания школы № 247. До недавнего времени оно использовалось под бизнес-центр. Три года назад его передали школе, у которой теперь будет два здания, на Петергофском шоссе и на проспекте Маршала Жукова. Подрядчик должен завершить работы к августу.

ИСТОЧНИК KP.RU