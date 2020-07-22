Новый Дворец бракосочетания откроется в конце года в Санкт-Петербурге

22 Июль 2020 2020-07-22T15:53:50+03:00

На улице Доблести к новому году начнет работать ЗАГС. Фото: gov.spb.ru

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Новый Дворец бракосочетаний откроется к концу 2020 года на юго-западе Петербурга. Стройку, которая сейчас в самом разгаре, посетил губернатор города. Он пообещал, что вскоре новобрачным и работникам местного ЗАГСа не придется тесниться в старом помещении.

- Жители давно ждут новый ЗАГС. Сейчас его сотрудники ютятся в тесных помещениях, вместе с другими службами в здании. Нет никаких условий для торжественной регистрации брака, - приводит слова Александра Беглова пресс-служба губернатора.

Несмотря на то, что готова только «коробка» здания и строители возводят внутренние перегородки, попутно занимаясь прокладкой сетей и отделкой помещений, подрядчик уверен в сдаче объекта в срок.

Новое место торжественной регистрации брака на улице Доблести откроется 10 декабря 2020 года. Некоторое время понадобится чтобы обжиться, но первых молодоженов здесь примут до новогодних праздников.

ИСТОЧНИК KP.RU