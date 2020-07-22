Посмотреть на парад ко Дню ВМФ можно будет только в масках, перчатках и после досмотра

22 Июль 2020 2020-07-22T16:40:05+03:00

Смотреть на парад в День ВМФ лучше по телевизору. Фото: Олег ЗОЛОТО

А в Кронштадт вообще никого не пустят

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26 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте пройдет Главный военно-морской парад, посвященный Дню ВМФ России. Учитывая эпидемическую ситуацию, меры безопасности будут жесткими. Какими именно – рассказали в Смольном.

- Адмиралтейская набережная будет открыта только для участников парада и почетных гостей. Пройти на Дворцовую и Университетскую набережные можно будет только после досмотра сотрудниками правоохранительных органов и при наличии средств индивидуальной защиты – маски и перчаток, - сообщает пресс-служба городского правительства.

При этом всем зрителям и гостям мероприятия будет необходимо держать социальную дистанцию в полтора метра, что на загруженных набережных будет непросто.

А вот кронштадтскую часть парада вообще увидят только приглашенные ветераны. Никого, кроме жителей Кронштадта в город в день праздника вообще не пустят.

Зато транслировать парад будут все центральные телеканалы, так что лучшее место для его просмотра – у телевизора. Картинку выведут и на городские информационные табло.

ИСТОЧНИК KP.RU