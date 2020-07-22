2020-07-22T16:54:30+03:00
Общество

Комитет по культуре оказался не в курсе, что его хотят сократить на 10%

Ранее об уменьшении числа чиновников ради экономии народных денег заявил губернатор Санкт-Петербурга
Петр КИБЕР
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Не все готовы к урезанию штата на 10%.Не все готовы к урезанию штата на 10%.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Объявленный накануне секвестр чиновничьего аппарата привел в недоумение и замешательство многих сотрудников Смольного, а также подведомственных ему организаций. В частности, в планы по сокращению на 10%, по некоторым данным, попал и Комитет по культуре. Однако там комментировать ситуацию оказались не готовы.

- У нас нет такой информации, - заявили «Мойке 78» в пресс-службе комитета.

А глава ведомства Константин Сухенко, находящийся в отпуске, также не смог прояснить ситуацию.

Напомни, что Александр Беглов, выступая 21 июля на заседании городского правительства, заявил о необходимости сократить чиновников и тем самым сохранить бюджетные деньги. Предложения по тому, где и кого можно «урезать», глава города поручил собрать вице-губернаторам Елину и Батанову.

При этом оптимизация не коснется медицины, образования и социальной сферы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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