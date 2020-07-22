Результаты ЕГЭ 2020 по русскому языку в Санкт-Петербурге: 279 выпускников получили 100 баллов

22 Июль 2020 2020-07-22T17:16:11+03:00

Больше всего «сотен» по русскому у учащихся школ Приморского, Выборгского, Калининского, Невского и Московского районов. Фото: Артем КИЛЬКИН

У 11 ребят из Санкт-Петербурга в копилке уже лежат заветные две сотни

Изменить размер текста: A A

Стали известны результаты второго и самого массового государственного экзамена по русскому языку. Чтобы обеспечить дистанцию 1,5 метра при рассадке в аудиториях, ЕГЭ по этому предмету проходило в два дня: в первый написали 21 579 абитуриентов, во второй – 5 635 школьников. Всего – 27 214 человек. Максимальные 100 баллов набрали только 279 ребят. Это на 40% больше, чем в прошлом году.

- Сразу восемь стобалльных результатов на ЕГЭ по русскому языку у выпускников Академической гимназии № 56, - рассказали в комитете по образованию. - Впервые за три года максимальную оценку на экзамене получили выпускники военных училищ. Один из них – воспитанник Санкт-Петербургского суворовского военного училища МВД РФ, другой – Санкт-Петербургского суворовского военного училища Министерства обороны РФ.

Больше всего «сотен» по русскому у учащихся школ Приморского, Выборгского, Калининского, Невского и Московского районов.

Среди выпускников есть и первые рекордсмены – ребята, у которых уже две заветные «сотни». Таких пока 11 человек. Большинство из них – выпускники обычных школ, без статуса лицея или гимназии.

Напомним, что в этом году экзамен по русскому языку лишился статуса обязательного, но остался самым массовым, так как от его результатов по-прежнему зависит поступление в вузы.

К концу недели станут известны результаты ЕГЭ 2020 по профильной математике.

ИСТОЧНИК KP.RU