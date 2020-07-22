Многодетным семьям подарят микроавтобусы за 1,3 миллиона рублей

22 Июль 2020 2020-07-22T17:28:38+03:00

Дарить "буханки" многодетным все же вряд ли будут. Фото: Олег ЗОЛОТО

Изменить размер текста: A A

Губернатор Санкт-Петербурга подписал документ, по которому определяется максимальная стоимость микроавтобусов, которые будет закупать город для многодетных семей. Машины в итоге им обещают передать в собственность, но это будут, похоже, только отечественные «Газели».

- На 2020 год стоимость такого микроавтобуса составит не более 1 337 000 рублей, - сообщает пресс-служба Смольного.

Согласно документу, машины будут предоставляться семьям, в которых есть семь и более детей до 18 лет. Все купленные за бюджетный счет микроавтобусы передадут им в дар, чтобы помочь решить транспортную проблему многодетных.

Вот только выбор на означенные 1,3 миллиона не особенно велик. Если не брать в счет уазовскую «буханку», место которой больше в деревне, нежели в городе, то в рамки вписываются лишь «Соболи» и «Газели» от ГАЗа. Все остальные машины, даже самые простые иномарки «Пежо» и «Ситроен», собираемые в Калуге, стоят около двух миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU