Многодетным семьям подарят микроавтобусы за 1,3 миллиона рублей
Губернатор Санкт-Петербурга подписал документ, по которому определяется максимальная стоимость микроавтобусов, которые будет закупать город для многодетных семей. Машины в итоге им обещают передать в собственность, но это будут, похоже, только отечественные «Газели».
- На 2020 год стоимость такого микроавтобуса составит не более 1 337 000 рублей, - сообщает пресс-служба Смольного.
Согласно документу, машины будут предоставляться семьям, в которых есть семь и более детей до 18 лет. Все купленные за бюджетный счет микроавтобусы передадут им в дар, чтобы помочь решить транспортную проблему многодетных.
Вот только выбор на означенные 1,3 миллиона не особенно велик. Если не брать в счет уазовскую «буханку», место которой больше в деревне, нежели в городе, то в рамки вписываются лишь «Соболи» и «Газели» от ГАЗа. Все остальные машины, даже самые простые иномарки «Пежо» и «Ситроен», собираемые в Калуге, стоят около двух миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU