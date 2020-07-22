2020-07-22T17:28:38+03:00
Общество

Многодетным семьям подарят микроавтобусы за 1,3 миллиона рублей

Стоимость машин утвердили в Смольном
Петр КИБЕР
Поделиться:
Дарить "буханки" многодетным все же вряд ли будут.Дарить "буханки" многодетным все же вряд ли будут.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Губернатор Санкт-Петербурга подписал документ, по которому определяется максимальная стоимость микроавтобусов, которые будет закупать город для многодетных семей. Машины в итоге им обещают передать в собственность, но это будут, похоже, только отечественные «Газели».

- На 2020 год стоимость такого микроавтобуса составит не более 1 337 000 рублей, - сообщает пресс-служба Смольного.

Согласно документу, машины будут предоставляться семьям, в которых есть семь и более детей до 18 лет. Все купленные за бюджетный счет микроавтобусы передадут им в дар, чтобы помочь решить транспортную проблему многодетных.

Вот только выбор на означенные 1,3 миллиона не особенно велик. Если не брать в счет уазовскую «буханку», место которой больше в деревне, нежели в городе, то в рамки вписываются лишь «Соболи» и «Газели» от ГАЗа. Все остальные машины, даже самые простые иномарки «Пежо» и «Ситроен», собираемые в Калуге, стоят около двух миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бесплатное посещение Монумента героическим защитникам Ленинграда продлится с 27 июля до 31 декабря 2020 года
За путешествие по Ленобласти можно будет получить до 15 тысяч рублей
Многодетным семьям подарят микроавтобусы за 1,3 миллиона рублей
Результаты ЕГЭ 2020 по русскому языку в Санкт-Петербурге: 279 выпускников получили 100 баллов
Комитет по культуре оказался не в курсе, что его хотят сократить на 10%
Посмотреть на парад ко Дню ВМФ можно будет только в масках, перчатках и после досмотра
Памятник Цою в Петербурге не могут установить из-за отсутствия постамента
Новый Дворец бракосочетания откроется в конце года в Санкт-Петербурге
Первого сентября откроют школу в Сергиево после ремонта
Четырех собак украли из военного питомника в Санкт-Петербурге
Праздничный концерт на День ВМФ в Санкт-Петербурге пройдет онлайн
Новый мост через реку Оккервиль начали строить в Кудрово
Лодка с людьми перевернулась у Морской набережной
Три мусороперерабатывающих завода могут построить в Ленинградской области
Трассу "Кола" перекроют 23 июля из-за разводки моста в Ленинградской области
Двух окровавленных людей нашли на скамейке в Колпино
Мужчина умер в аптеке в Санкт-Петербурге
Петербуржцам приходится подрабатывать, чтобы сделать большие покупки
Вторая очередь реновации "хрущевок" в Санкт-Петербурге назначена на 2023 год
В четыре раза больше общероссийской оказалась смертность от коронавируса в Санкт-Петербурге
Фрегат «Штандарт», который вернется в Петербург спустя 11 лет "изгнания", больше не будет ходить на «Алых парусах»
В Новогорелово с улицы средь бела дня похитили человека