2020-07-22T17:44:22+03:00
Общество

За путешествие по Ленобласти можно будет получить до 15 тысяч рублей

Она вошла в список регионов, утвержденный правительством для выплаты субсидий
Петр КИБЕР
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За туры по Ленобласти можно будет получить до 15 тысяч рублей кэшбеком.За туры по Ленобласти можно будет получить до 15 тысяч рублей кэшбеком.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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За поездки по России, и в том числе по Ленинградской области, можно будет получить до 15 тысяч рублей. Об этом, на заседании правительства России, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Но есть несколько условий.

- При стоимости тура от 25 тысяч рублей выплата составит 5 тысяч. Туристы, потратившие на путевку от 50 тысяч рублей, получат назад 10 тысяч. За путевку стоимостью от 75 тысяч рублей вернут 15 тысяч рублей, - пишет «КП»

Правда деньги дадут не наличными, а кэшбеком и только в том случае, если оплата тура была совершена по карте системы МИР. Компенсация вернется на нее же.

При этом туры необходимо купить через созданный Ростуризмом сайт мирпутешествий.рф, раздел Russia.travel. Сам тур должен быть не короче пяти дней и состояться с 15 августа по 20 декабря 2020 года.

В список включены далеко не все регионы России. Например, Петербурга и Карелии там нет – здесь туристов и так хватает, а Ленинградская и Архангельская области присутствуют. Позднее в реестре появятся и речные круизы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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