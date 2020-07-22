Бесплатное посещение Монумента героическим защитникам Ленинграда продлится с 27 июля до 31 декабря 2020 года

22 Июль 2020 2020-07-22T18:10:12+03:00

С 27 июля до 31 декабря 2020 года Монумент героическим защитникам Ленинграда будет принимать посетителей бесплатно Фото: Александр ГЛУЗ

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Государственный музей истории Санкт-Петербурга в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне принял решение сделать бесплатным посещение Монумента героическим защитникам Ленинграда на площади Победы для всех категорий граждан. Акция продлится с 27 июля до конца 2020 года.

- С 27 июля и до конца 2020 года все желающие смогут свободно пройти как в наземную часть мемориала, так и в подземный Памятный зал с музейной экспозицией, посвященной битве за Ленинград, обороне и блокаде города в годы Великой Отечественной войны, - рассказали в пресс-службе музея.

Монумент на площади Победы - это летопись 872 дней блокады, воплощенная в граните. Открытие мемориала состоялось 9 мая 1975 года.

Наземная часть комплекса включает «Площадь Победителей» с 48-метровым гранитным обелиском и открытый памятный зал «Блокада».

ИСТОЧНИК KP.RU