2020-07-22T18:10:12+03:00
Общество

Бесплатное посещение Монумента героическим защитникам Ленинграда продлится с 27 июля до 31 декабря 2020 года

Акция приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
С 27 июля до 31 декабря 2020 года Монумент героическим защитникам Ленинграда будет принимать посетителей бесплатноС 27 июля до 31 декабря 2020 года Монумент героическим защитникам Ленинграда будет принимать посетителей бесплатноФото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

Государственный музей истории Санкт-Петербурга в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне принял решение сделать бесплатным посещение Монумента героическим защитникам Ленинграда на площади Победы для всех категорий граждан. Акция продлится с 27 июля до конца 2020 года.

- С 27 июля и до конца 2020 года все желающие смогут свободно пройти как в наземную часть мемориала, так и в подземный Памятный зал с музейной экспозицией, посвященной битве за Ленинград, обороне и блокаде города в годы Великой Отечественной войны, - рассказали в пресс-службе музея.

Монумент на площади Победы - это летопись 872 дней блокады, воплощенная в граните. Открытие мемориала состоялось 9 мая 1975 года.

Наземная часть комплекса включает «Площадь Победителей» с 48-метровым гранитным обелиском и открытый памятный зал «Блокада».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вандалы разгромили грузовик-памятник «Легендарная полуторка» в Ленобласти
Самого культурного пешехода заметили в Санкт-Петербурге
«Зенит» проигрывает после первого тайма матча с «Ростовом», играя резервом
Беглов подписал обновленный закон об уполномоченном по правам человека в Санкт-Петербурге
МЧС предупредило петербуржцев о ливнях и усилении ветра в четверг 23 июля
Две ночи мосты будут разведены до 6 утра в Санкт-Петербурге
Двор Нельсона снова лишился арт-объектов
Бесплатное посещение Монумента героическим защитникам Ленинграда продлится с 27 июля до 31 декабря 2020 года
За путешествие по Ленобласти можно будет получить до 15 тысяч рублей
Многодетным семьям подарят микроавтобусы за 1,3 миллиона рублей
Результаты ЕГЭ 2020 по русскому языку в Санкт-Петербурге: 279 выпускников получили 100 баллов
Комитет по культуре оказался не в курсе, что его хотят сократить на 10%
Посмотреть на парад ко Дню ВМФ можно будет только в масках, перчатках и после досмотра
Памятник Цою в Петербурге не могут установить из-за отсутствия постамента
Новый Дворец бракосочетания откроется в конце года в Санкт-Петербурге
Первого сентября откроют школу в Сергиево после ремонта
Четырех собак украли из военного питомника в Санкт-Петербурге
Праздничный концерт на День ВМФ в Санкт-Петербурге пройдет онлайн
Новый мост через реку Оккервиль начали строить в Кудрово
Лодка с людьми перевернулась у Морской набережной
Три мусороперерабатывающих завода могут построить в Ленинградской области
Трассу "Кола" перекроют 23 июля из-за разводки моста в Ленинградской области
Двух окровавленных людей нашли на скамейке в Колпино
Мужчина умер в аптеке в Санкт-Петербурге
Петербуржцам приходится подрабатывать, чтобы сделать большие покупки
Вторая очередь реновации "хрущевок" в Санкт-Петербурге назначена на 2023 год
В четыре раза больше общероссийской оказалась смертность от коронавируса в Санкт-Петербурге
Фрегат «Штандарт», который вернется в Петербург спустя 11 лет "изгнания", больше не будет ходить на «Алых парусах»
В Новогорелово с улицы средь бела дня похитили человека