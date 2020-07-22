Две ночи мосты будут разведены до 6 утра в Санкт-Петербурге

22 Июль 2020 2020-07-22T19:02:34+03:00

В две ночи мосты в Петербурге будут разведены до шести часов утра Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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В Санкт-Петербурге на две ночи продлят время разводки мостов. Так, 25 и 27 июля 2020 года плановая разводка Благовещенского, Дворцового, Троицкого и Литейного мостов будет продлена до 06:00. Это связано с проведением в городе Главного парада в честь Дня военно-морского флота России.

- Движение по ним может быть закрыто еще в течение 15 минут после их сведения, - рассказали в "Мостотресте".

Напомним, что главная репетиция парада переносится с 23 на 24 июля. В связи с этим 24 июля с 18:00 до 21:00 часов и 26 июля с 10:30 до 12:15 часов состоится внеплановая разводка Литейного, Троицкого, Дворцового и Благовещенского мостов. Также будет ограничено движение не только по переправам, но и по ближайшим дорогам.

Напомним, что сам парад состоится 26 июля. В связи с пандемией, в этом году он пройдет в ином формате. Однако праздник можно будет посмотреть онлайн.

ИСТОЧНИК KP.RU