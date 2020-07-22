МЧС предупредило петербуржцев о ливнях и усилении ветра в четверг 23 июля
Спасатели МЧС поспешили предупредить петербуржцев о том, что непогода не отстанет от Северной столицы и в пасмурный четверг 23 июля. В городе ожидают серьезное усиление северо-западного ветра с разгоном до 15 м/с. Компанию ему составят, по традиции нынешнего конца июля, ливни и грозы, так что без зонта или дождевика на улицы лучше не выходить.
В МЧС беспокоятся о здоровье горожан и советуют следовать элементарным правилам безопасности.
- Во время ударов молнии нельзя стоять рядом с электропроводкой, молниеотводом, водостоками с крыш, антенной и находится близко с окном. По возможности выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы, - передает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.
Также спасатели во время сильных порывов ветра не проходить у шатких рекламных щитов, дорожных знаков и строений с плохой кровлей.
ИСТОЧНИК KP.RU