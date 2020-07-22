«Зенит» проигрывает после первого тайма матча с «Ростовом», играя резервом

22 Июль 2020 2020-07-22T19:56:49+03:00

«Зенит» проигрывает со счетом 0:1 после первого тайма матча с «Ростовом». Фото: Артем КИЛЬКИН

Сине-бело-голубые пока что действуют не очень уверенно в последнем матче РПЛ в сезоне 2019/20

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«Зенит» проигрывает со счетом 0:1 после первого тайма гостевого матча с «Ростовом». Гол на свой счет записал Бактийор Зайнутдинов, пробивший голкипера со штрафного удара. Мяч летел в ворота с рикошетом от стенки, и резервный вратарь Васютин не смог с ним совладать. Позже хозяева могли не раз удвоить счет, но им либо не везло, либо зенитовцев спасала перекладина.

Состав сине-бело-голубых не узнать. Но чемпиона уже не волнует количество заработанных очков. Фото: ФК "Зенит"

Да, сегодня сине-бело-голубые играют, мягко говоря, не основой. Главный тренер Сергей Семак решил поберечь лидеров команды, оставив их в запасе.

- Наставник включил в стартовый состав на матч с «Ростовом» вратаря Александра Васютина, защитника Данилу Прохина, полузащитников Леона Мусаева, Даниила Шамкина и Алексея Сутормина. Все пятеро – воспитанники клуба, - сообщает пресс-служба «Зенита».

Добавим, что сине-бело-голубые больше владеют мячом после первого тайма, но, в отличие от соперника, ни разу не ударили в створ ворот.

ИСТОЧНИК KP.RU