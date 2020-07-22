Самого культурного пешехода заметили в Санкт-Петербурге
Автомобилисты Санкт-Петербурга заметили самого культурного пешехода. Им стал не кто иной, как обыкновенный голубь. Птица аккуратно и по всем правилам перешла дорогу по «зебре». Перед голубем остановился водитель, который удивился его решению не перелететь проезжую часть, а пройтись на своих двоих лапках.
Запись с видеорегистратора машины, на которую попал пернатый пешеход, опубликовали в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте».
- Пешеходы, берите пример с этого красавчика! – написал автор видео.
В комментариях горожане отметили и благородный поступок водителя, который не стал ускоряться и пугать голубя. Некоторые написали, что пернатый – самый культурный пешеход в городе. Хотя кто-то уверен, что жить лентяю осталось недолго.
- Все равно не выживет. Раз летать не хочет. Коты помогут! – уверен в горькой судьбе пернатого один из петербуржцев.
Автомобилисты заметили самого культурного пешехода в Санкт-Петербурге.Видео: vk.com/spb_today
ИСТОЧНИК KP.RU