2020-07-22T20:05:20+03:00
Общество

Самого культурного пешехода заметили в Санкт-Петербурге

Им оказался… голубь [видео]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Голубь перебежал дорогу по "зебре", за что петербуржцы назвали его самым культурным пешеходом. Фото: vk.com/spb_todayГолубь перебежал дорогу по "зебре", за что петербуржцы назвали его самым культурным пешеходом. Фото: vk.com/spb_today
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Автомобилисты Санкт-Петербурга заметили самого культурного пешехода. Им стал не кто иной, как обыкновенный голубь. Птица аккуратно и по всем правилам перешла дорогу по «зебре». Перед голубем остановился водитель, который удивился его решению не перелететь проезжую часть, а пройтись на своих двоих лапках.

Запись с видеорегистратора машины, на которую попал пернатый пешеход, опубликовали в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

- Пешеходы, берите пример с этого красавчика! – написал автор видео.

В комментариях горожане отметили и благородный поступок водителя, который не стал ускоряться и пугать голубя. Некоторые написали, что пернатый – самый культурный пешеход в городе. Хотя кто-то уверен, что жить лентяю осталось недолго.

- Все равно не выживет. Раз летать не хочет. Коты помогут! – уверен в горькой судьбе пернатого один из петербуржцев.

Автомобилисты заметили самого культурного пешехода в Санкт-Петербурге.Видео: vk.com/spb_today

ИСТОЧНИК KP.RU

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