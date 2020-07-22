2020-07-22T20:28:34+03:00
Происшествия

Вандалы разгромили грузовик-памятник «Легендарная полуторка» в Ленобласти

У машины, доставлявшей продукты в Ленинград по «Дороге жизни», разбили стекла и помяли двери с крышей [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Вандалы повредили памятник грузовику-полуторке в Ленобласти. Фото: vk.com/bkrskВандалы повредили памятник грузовику-полуторке в Ленобласти. Фото: vk.com/bkrsk
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Неизвестные вандалы разгромили памятник «Легендарная полуторка», который находится в деревне Подборовье Бокситогорского района в Ленобласти. Хулиганы разбили стекла, а также и помяли двери и крышу грузовика. А ведь только недавно автомобиль покрасили, а участок вокруг него привели в надлежащий вид.

Полуторки спасали тысячи жизней блокадников Ленинграда. Фото: vk.com/mmkdorogazhizni

Полуторки спасали тысячи жизней блокадников Ленинграда. Фото: vk.com/mmkdorogazhizni

- В полицию уже поступили заявления о нанесении повреждений памятнику. Он закреплен за музеем «Дорога жизни», специалисты которого выезжали на место, чтобы все зафиксировать. В ближайшее время эксперты составят план ремонтных работ, чтобы восстановить полуторку в самые кратчайшие сроки, - поспешили сообщить в пресс-службе правительства Ленобласти.

Напомним, легендарные полуторки спасали жизни блокадников Ленинграда. Эти машины доставляли в города продукты по «Дороге жизни», а на обратном пути вывозили семьи с детьми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Вандалы разгромили грузовик-памятник «Легендарная полуторка» в Ленобласти
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