Вандалы разгромили грузовик-памятник «Легендарная полуторка» в Ленобласти
Неизвестные вандалы разгромили памятник «Легендарная полуторка», который находится в деревне Подборовье Бокситогорского района в Ленобласти. Хулиганы разбили стекла, а также и помяли двери и крышу грузовика. А ведь только недавно автомобиль покрасили, а участок вокруг него привели в надлежащий вид.
Полуторки спасали тысячи жизней блокадников Ленинграда. Фото: vk.com/mmkdorogazhizni
- В полицию уже поступили заявления о нанесении повреждений памятнику. Он закреплен за музеем «Дорога жизни», специалисты которого выезжали на место, чтобы все зафиксировать. В ближайшее время эксперты составят план ремонтных работ, чтобы восстановить полуторку в самые кратчайшие сроки, - поспешили сообщить в пресс-службе правительства Ленобласти.
Напомним, легендарные полуторки спасали жизни блокадников Ленинграда. Эти машины доставляли в города продукты по «Дороге жизни», а на обратном пути вывозили семьи с детьми.
ИСТОЧНИК KP.RU