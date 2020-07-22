Вандалы разгромили грузовик-памятник «Легендарная полуторка» в Ленобласти

22 Июль 2020 2020-07-22T20:28:34+03:00

У машины, доставлявшей продукты в Ленинград по «Дороге жизни», разбили стекла и помяли двери с крышей [фото]

Изменить размер текста: A A

Неизвестные вандалы разгромили памятник «Легендарная полуторка», который находится в деревне Подборовье Бокситогорского района в Ленобласти. Хулиганы разбили стекла, а также и помяли двери и крышу грузовика. А ведь только недавно автомобиль покрасили, а участок вокруг него привели в надлежащий вид.

Полуторки спасали тысячи жизней блокадников Ленинграда. Фото: vk.com/mmkdorogazhizni

- В полицию уже поступили заявления о нанесении повреждений памятнику. Он закреплен за музеем «Дорога жизни», специалисты которого выезжали на место, чтобы все зафиксировать. В ближайшее время эксперты составят план ремонтных работ, чтобы восстановить полуторку в самые кратчайшие сроки, - поспешили сообщить в пресс-службе правительства Ленобласти.

Напомним, легендарные полуторки спасали жизни блокадников Ленинграда. Эти машины доставляли в города продукты по «Дороге жизни», а на обратном пути вывозили семьи с детьми.

ИСТОЧНИК KP.RU