2020-07-22T22:19:22+03:00
Происшествия

«Хендай» насмерть сбил 91-летнюю женщину на «зебре» в Кронштадте

На 29-летнего водителя завели уголовное дело, ведется следствие
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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91-летняя петербурженка погибла, попав под колеса "Хендая" в Кронштадте.91-летняя петербурженка погибла, попав под колеса "Хендая" в Кронштадте.Фото: Олег ЗОЛОТО
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«Хендай Солярис» насмерть сбил 91-летнюю пенсионерку, которая переходила по «зебре» Посадскую улицу в Кронштадте. Трагедия произошла около 14:00 возле дома 9/36. За рулем иномарки находился 29-летний водитель. В отношении него полиция возбудила уголовное дело по статье за нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека.

- От удара автомобиля 91-летняя петербурженка получила крайне тяжелые травмы. Ее оперативно госпитализировали медики скорой помощи, однако позже она скончалась в больнице. Проводится следствие, - рассказали подробности страшной аварии в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Водителю грозит до пяти лет лишения свободы.

Добавим, что 22 июля в городе сбили еще одну пожилую женщину на «зебре». 81-летняя пенсионерка попала под колеса иномарки на проспекте Просвещения и получила тяжелые травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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