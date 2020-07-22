Пожар уничтожил катер, сплавлявшийся по Неве

Одинокий катер загорелся на Неве. Фото: vk.com/spb_today

Очевидцы заметили горящий катер, который сплавлялся на Неве. Одинокое судно шло по течению и с каждой минутой все сильнее пылало пламенем. Свидетели происшествия оперативно вызвали на место спасателей МЧС. Судно прибило к берегу поселка имени Свердлова во Всеволожском районе Ленобласти, и тогда 2 смены пожарных принялись его тушить.

- Сгорел катер на Неве за 10 минут, - коротко описал происшествие очевидец в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

Известно, что на судне загорелся моторный отсек. Фото: vk.com/spb_today

Спасатели МЧС потушили огонь к 21:05. Информация о пострадавших к ним не поступала, так что владелец катера в порядке.

- Горел моторный отсек судна. В 20:22 поступило сообщение о пожаре, а в 21:05 огонь ликвидировали. Дознание по пожару ведет отдел надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского района, - добавили в ГУ МЧС России по Ленобласти.