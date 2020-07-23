2020-07-23T00:27:23+03:00
Происшествия

Кусок кирпичей рухнул с дома на водителя иномарки на Боровой улице

Мужчина и его супруга чудом остались живы
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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На Боровой улице глыба рухнула на иномарку. Фото: vk.com/spb_todayНа Боровой улице глыба рухнула на иномарку. Фото: vk.com/spb_today
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Кирпичный кусок рухнул на водителя иномарки с дома №34/24 на улице Боровой. Мужчина ехал по дороге вместе со своей женой, как вдруг на машину свалилась глыба, уничтожившая крышу авто. Супруги чудом остались живы. Очевидец и сами участники происшествия рассказали обо всем в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

- Дом №34/24 в аварийном состоянии, расселен. Фото сделано из моей квартиры дома №36/38, у которого лежит кирпич, - пишет очевидец.

Позже в комментариях появилась жена водителя Анастасия. Она попросила горожан оставить неуместные шутки при себе, поскольку все могло закончиться трагедией.

- Супруг чудом остался жив. Думаю, это не тема для стеба. Спасибо за понимание. Я рада, что кусок фасада упал на машину, а не на идущего человека. В общем, будет «жаришка» в ближайшее время, - рассказала Анастасия

По словам женщины, супруги намерены судиться с коммунальщиками. Стоимость поврежденной машины - около 2 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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