2020-07-23T01:31:41+03:00
Общество

Ученые СПбГУ открыли три новых минерала на Камчатке

Находки назвали в честь коренных народов полуострова [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Ученые СПбГУ открыли три уникальных минерала во время экспедиции на Камчатку. Фото: spbu.ruУченые СПбГУ открыли три уникальных минерала во время экспедиции на Камчатку. Фото: spbu.ru
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Ученые из кафедры кристаллографии СПбГУ совершили уникальное открытие – они нашли три новых минерала во время экспедиции на Камчатку. Находки получили свои имена по названиям коренных народов полуострова: ительменит, корякит и алеутит. Минералы вовсе не бесполезны – они вполне могут сгодиться в разных сферах – от микроэлектроники до создания квантовых компьютеров.

Исследовательская группа кафедры кристаллографии СПбГУ уже шесть лет бороздят просторы Камчатки. Фото: spbu.ru

Исследовательская группа кафедры кристаллографии СПбГУ уже шесть лет бороздят просторы Камчатки. Фото: spbu.ru

Оказывается, научная группа под руководством профессора СПбГУ Олега Сийдры уже шестой год подряд изучает трещины вулкана Толбачик. Каждый раз находки поражают своим составом. Например, минерал аулетит содержит в себе два отрицательно заряженных иона.

Минералы в теории могут пригодиться в промышленности. Фото: spbu.ru

Минералы в теории могут пригодиться в промышленности. Фото: spbu.ru

- Кристаллическая структура показывает, что алеутит из-за образования фрустрированных комплексов с медью должен проявлять свойства спиновой квантовой жидкости. В теории использование таких магнитных свойств поможет создать защищенный от ошибок квантовый компьютер, - рассказывает Сийдра пресс-службе СПбГУ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Ученые СПбГУ открыли три новых минерала на Камчатке
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