Эксперт предрек появление грибных наркоманов из-за дождей в Санкт-Петербурге

23 Июль 2020 2020-07-23T01:59:30+03:00

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Глава Союза грибников России Михаил Вишневский объявил о раннем старте сезона грибов в Санкт-Петербурге. Эксперт-миколог уверен, что все из-за частых дождей этим летом. Он опасается, что сезон не обойдется и без психоделических грибов. Причем, Вишневский прогнозирует их появление даже в городских парках и советует ждать появления неадекватных наркоманов.

- Исторически сложилось так, что Санкт-Петербург стал местом, откуда по России пошла волна употребления галлюциногенных грибов. Такие наркоманы могут быть опасны для посетителей парков. Они ведут себя неадекватно, склонны к импульсивным поступкам и легко могут совершить преступление, находясь в состоянии опьянения, - цитируют миколога «Невские новости».

Однако в пресс-службах Павловского парка и парка имени Кирова заверили, что в последние годы галлюциногенных грибов у них никто не ел.

ИСТОЧНИК KP.RU