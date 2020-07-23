2020-07-23T01:59:30+03:00
Общество

Эксперт предрек появление грибных наркоманов из-за дождей в Санкт-Петербурге

Глава Союза грибников России уверен, что психоделические грибы появятся даже в городских парках
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Петербуржцам предрекли появление в пригородных парках психоделических «грибочков».Петербуржцам предрекли появление в пригородных парках психоделических «грибочков».Фото: Олег ЗОЛОТО
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Глава Союза грибников России Михаил Вишневский объявил о раннем старте сезона грибов в Санкт-Петербурге. Эксперт-миколог уверен, что все из-за частых дождей этим летом. Он опасается, что сезон не обойдется и без психоделических грибов. Причем, Вишневский прогнозирует их появление даже в городских парках и советует ждать появления неадекватных наркоманов.

- Исторически сложилось так, что Санкт-Петербург стал местом, откуда по России пошла волна употребления галлюциногенных грибов. Такие наркоманы могут быть опасны для посетителей парков. Они ведут себя неадекватно, склонны к импульсивным поступкам и легко могут совершить преступление, находясь в состоянии опьянения, - цитируют миколога «Невские новости».

Однако в пресс-службах Павловского парка и парка имени Кирова заверили, что в последние годы галлюциногенных грибов у них никто не ел.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Эксперт предрек появление грибных наркоманов из-за дождей в Санкт-Петербурге
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