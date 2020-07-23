Дожди и сильный ветер ждут петербуржцев 23 июля

В четверг в Петербурге будет дождливо. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге сегодня дожди. А также завтра и послезавтра, если верить синоптикам. Впрочем, из прогноз на осадки в четверг полностью оправдались - уже с утра был настоящий, хоть и недолгий ливень. А полная картина на день выглядит так:

- 23 июля в Санкт-Петербурге ожидаются кратковременный дожди. Ветер западный и юго-западный, умеренный. В прибрежный районах с порывами до сильного. Температура днем составит +17...+19 градусов. Атмосферное давление после ночного снижения будет повышаться, - сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

При этом в городе достаточно прохладно, и 17-19 градусов ощущаются примерно как 13-15. То есть лучше надеть ветровку.

Не сильно лучше будет погода и в пятницу с субботой. А в воскресенье можно надеяться на прекращение дождей и возвращение солнца и тепла со следующей недели.