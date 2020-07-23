Шаверма сгорела на проспекте Королева
Ночной пожар разбудил только заснувших жителей многоэтажки на проспекте Королева, что в Приморском районе Санкт-Петербурга. Около получнои 23 июля здесь внезапно загорелось расположенное в доме кафе. Тушить «подгоревшую шаверму» примчались пожарные.
- Пожар в шаверменной в доме 61 по проспекту Королева. Расчет приехал быстро, тушат, - сообщали в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» очевидцы происшествия.
Учитывая, что кафе располагается на первом этаже жилой многоэтажке, людей с вышестоящих этажей было решено эвакуировать. Люди выходили на улицу заспанные, в халатах, забирая только самое ценное.
Некоторые успели засунуть в переноски домашних животных - испуганные кошки мяукали на весь двор.
Впрочем, все обошлось и спасатели быстро справились с огнем и дымом. Они вынесли из помещения обгоревшее оборудование и уничтожили все очаги тления.
В причинах ЧП разбираются пожарные дознаватели.
Шаверма сгорела ночью в Приморском районе Петербурга.Видео: vk.com/spb_today
ИСТОЧНИК KP.RU