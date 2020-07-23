Шаверма сгорела на проспекте Королева

23 Июль 2020 2020-07-23T08:25:39+03:00

В доме на Королева сгорело кафе-шаверма. Фото: vk.com/spb_today

Пожар в Приморском районе разбудил спящих жителей многоэтажки, где расположено кафе [видео]

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Ночной пожар разбудил только заснувших жителей многоэтажки на проспекте Королева, что в Приморском районе Санкт-Петербурга. Около получнои 23 июля здесь внезапно загорелось расположенное в доме кафе. Тушить «подгоревшую шаверму» примчались пожарные.

- Пожар в шаверменной в доме 61 по проспекту Королева. Расчет приехал быстро, тушат, - сообщали в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» очевидцы происшествия.

Учитывая, что кафе располагается на первом этаже жилой многоэтажке, людей с вышестоящих этажей было решено эвакуировать. Люди выходили на улицу заспанные, в халатах, забирая только самое ценное.

Некоторые успели засунуть в переноски домашних животных - испуганные кошки мяукали на весь двор.

Впрочем, все обошлось и спасатели быстро справились с огнем и дымом. Они вынесли из помещения обгоревшее оборудование и уничтожили все очаги тления.

В причинах ЧП разбираются пожарные дознаватели.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/792117" frameborder="0"></iframe> Шаверма сгорела ночью в Приморском районе Петербурга.Видео: vk.com/spb_today

ИСТОЧНИК KP.RU