2020-07-23T08:25:39+03:00
Происшествия

Шаверма сгорела на проспекте Королева

Пожар в Приморском районе разбудил спящих жителей многоэтажки, где расположено кафе [видео]
Петр КИБЕР
Поделиться:
В доме на Королева сгорело кафе-шаверма. Фото: vk.com/spb_todayВ доме на Королева сгорело кафе-шаверма. Фото: vk.com/spb_today
Изменить размер текста:

Ночной пожар разбудил только заснувших жителей многоэтажки на проспекте Королева, что в Приморском районе Санкт-Петербурга. Около получнои 23 июля здесь внезапно загорелось расположенное в доме кафе. Тушить «подгоревшую шаверму» примчались пожарные.

- Пожар в шаверменной в доме 61 по проспекту Королева. Расчет приехал быстро, тушат, - сообщали в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» очевидцы происшествия.

Учитывая, что кафе располагается на первом этаже жилой многоэтажке, людей с вышестоящих этажей было решено эвакуировать. Люди выходили на улицу заспанные, в халатах, забирая только самое ценное.

Некоторые успели засунуть в переноски домашних животных - испуганные кошки мяукали на весь двор.

Впрочем, все обошлось и спасатели быстро справились с огнем и дымом. Они вынесли из помещения обгоревшее оборудование и уничтожили все очаги тления.

В причинах ЧП разбираются пожарные дознаватели.

Шаверма сгорела ночью в Приморском районе Петербурга.Видео: vk.com/spb_today

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Семь бутылок водки пытался вынести из супермаркета житель Шушар
Число зараженных коронавирусом превысило 30 тысяч человек 23 июля в Санкт-Петербурге
Дворник «Гранд Каньона» умер после того, как его толкнули в служебном коридоре
Тестирования на антитела к коронавирусу пройдут во всех района Ленинградской области
12-летний мальчик изнасиловал 8-летнего ребенка в Ленинградской области
Петербургская школьница попала в больницу из-за начала ранней половой жизни
Петербургский фотограф победил в конкурсе снимков на iPhone
Бородатые мужчины похитили человека в Санкт-Петербурге
Более 18 тысяч человек сдали тест на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки
Три «икеевских столика» грибов набрала петербурженка в Лахте
В Карелии вновь ужесточили карантин из-за роста числа заражений коронавирусом
Женщина-водитель «Пежо» погибла в ДТП на дороге в Мяглово
150 новых светильников установили на проспекте Энтузиастов
Петербуржцы победили в онлайн-турнире по русским шашкам
Шаверма сгорела на проспекте Королева
Дожди и сильный ветер ждут петербуржцев 23 июля