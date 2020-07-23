2020-07-23T08:44:10+03:00
Общество

Петербуржцы победили в онлайн-турнире по русским шашкам

Он прошел в честь 40-летия московской Олимпиады
Петр КИБЕР
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Петербуржцы стали лучшими в турнире по шашкам. Фото: vk.com/shashki_spbПетербуржцы стали лучшими в турнире по шашкам. Фото: vk.com/shashki_spb
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Петербургские спортсмены-шашечники стали лучшими на турнире по русским шашкам, проводившимся в честь 40-летнего юбилея со дня начала Олимпиады в Москве. Сами соревнования, учитывая нынешнюю эпидемическую обстановку, прошли в онлайн-формате.

- Воспитанники Спортивной школы олимпийского резерва по шахматам и шашкам Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга завоевали одну золотую, две серебряные и две бронзовые медали на международном онлайн-турнире, - сообщает пресс-служба городского Комитета по физкультуре и спорту.

Кроме представителей Северной столицы, за победу сражались шашечники из разных городов России, а также представители Армении, Беларуси, Молдовы, Уганды и Украины. Всего - около 100 спортсменов.

Победителем в категории среди мальчиков до 9 лет стал Мирон Макаров. Анна Филипенко (среди женщин) и Мария Шерифи (среди девушек до 14 лет) завоевали серебро, Руслан Пещеров (среди мужчин) и Полина Петрова (среди девушек до 14 лет) принесли Петербургу бронзу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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