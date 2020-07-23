150 новых светильников установили на проспекте Энтузиастов

23 Июль 2020 2020-07-23T08:58:02+03:00

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Намного светлее и уютнее стало жить а проспекте Энтузиастов. Причина проста - здесь прошла реконструкция уличного освещения, в рамках которой были установлены 150 новых фонарных светильников.

- Завершена реконструкция наружного освещения на проспекте Энтузиастов. Строительно-монтажные работы на объекте велись с апреля по июнь и были завершены в отведенные контрактом сроки, - сообщает пресс-служба «Ленсвета».

За прошедшие три месяца рабочие заменили бетонные опоры мачт освещения на металлические. Если раньше на участке от улицы Коммуны до проспекта Наставников фонари стояли лишь по одной стороне дороги, из-за чего противоположный тротуар освещался плохо, то теперь света хватает везде.

Также дополнительные фонари поставили на перекрестках, чтобы пешеходов, переходящих дорогу было лучше видно.

Одновременно электрики проложили 8,5 км новых изолированных кабелей с увеличенным сроком службы.

ИСТОЧНИК KP.RU