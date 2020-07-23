Женщина-водитель «Пежо» погибла в ДТП на дороге в Мяглово

23 Июль 2020 2020-07-23T09:30:54+03:00

Утром четверга ее машина слетела с дороги и врезалась в дерева

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Смертельное ДТП произошло ранним утром во Всеволожском районе Ленинградской области. Неподалеку от Мяглово в дерево врезался «Пежо», улетевший с дороги на повороте. Жертвой аварии стала молодая женщина-водитель.

- По предварительной информации, около 05:25, на 5-м км. автодороги «Мяглово - Островки», водитель - женщина (на вид 35 - 40 лет), управляя «Пежо 308», на левом закруглении дороги не справилась с управлением и совершила съезд в левый кювет с последующим наездом на дерево, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

В результате удара сама женщина погибла на месте, а двое ее пассажиров - 30-летний мужчина и девушка 24 лет, получили различные травмы. Их увезли в больницу в тяжелом и среднем состоянии соответственно.

По факту смертельного ДТП начата проверка, обстоятельства трагедии установят дознаватели Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU