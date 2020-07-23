Женщина-водитель «Пежо» погибла в ДТП на дороге в Мяглово
Смертельное ДТП произошло ранним утром во Всеволожском районе Ленинградской области. Неподалеку от Мяглово в дерево врезался «Пежо», улетевший с дороги на повороте. Жертвой аварии стала молодая женщина-водитель.
- По предварительной информации, около 05:25, на 5-м км. автодороги «Мяглово - Островки», водитель - женщина (на вид 35 - 40 лет), управляя «Пежо 308», на левом закруглении дороги не справилась с управлением и совершила съезд в левый кювет с последующим наездом на дерево, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
В результате удара сама женщина погибла на месте, а двое ее пассажиров - 30-летний мужчина и девушка 24 лет, получили различные травмы. Их увезли в больницу в тяжелом и среднем состоянии соответственно.
По факту смертельного ДТП начата проверка, обстоятельства трагедии установят дознаватели Госавтоинспекции.
ИСТОЧНИК KP.RU