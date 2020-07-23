В Карелии вновь ужесточили карантин из-за роста числа заражений коронавирусом

23 Июль 2020 2020-07-23T09:46:38+03:00

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В Карелии вновь ужесточают карантинный режим. Причиной ограничений стал рост числа заболевших коронавирусом среди жителей республики. И хоть меры пока не драконовские, но тенденция не слишком радует власти региона.

- Друзья, благодаря вашей сознательности в республике уже сняты многие ограничения. Но, несмотря на то, что за последний месяц число выздоровевших стало чаще превышать число заболевших, расслабляться пока рано. Подписал распоряжение об очередных изменениях, которые коснутся некоторых сфер нашей жизни, - сообщил на своей странице ВКонтакте глава Карелии Артур Парфенчиков.

Согласно документу, количество участников массовых, в том числе спортивных мероприятий, снижается с 50 до 20 человек.

Кроме этого, работающие пенсионеры старше 65 лет, которые почувствовали недомогание, вновь могут оформить электронный больничный с 27 июля по 9 августа.

А вернувшиеся из за рубежа жители и гости Карелии опять должны держать 14-дневную самоизоляцию.

Изменения вступили в действие с 22 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU