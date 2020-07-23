2020-07-23T10:07:28+03:00
Общество

Три «икеевских столика» грибов набрала петербурженка в Лахте

Любители тихой охоты делятся фото грибного урожая в соцсетях
Петр КИБЕР
Поделиться:
Петербуржцы хвастаются грибным уловом в лесах. Фото: vk.com/grib_spbПетербуржцы хвастаются грибным уловом в лесах. Фото: vk.com/grib_spb
Изменить размер текста:

В лесах Петербурга и Ленинградской области настала грибная пора. Влажная и теплая погода привела к тому, что белые, красные и подберезовики несут домой корзинами, и ведрами. Причем собирать урожай можно и в черте города - в Лахте, как это сделала местная жительница, набравшая три «икеевских столика» грибов.

- Кто-то измеряет найденные грибы штуками, кто-то килограммами или литрами. А я измеряю грибные уловы икеевскими столиками) Сегодня три столика - ассорти: подосиновики, подберезовики, лисички, белые и летние опята, - похвасталась «уловом» в группе ВКонтакте «Грибы и грибники СПб» петербурженка Татьяна.

От нее не отстают и другие любители тихой охоты, также публикуя фото результатов походов в лес. Красивые, крепкие и не попорченные червями грибы радуют не только вкусом, но и доставляют эстетическое удовольствие.

- Копорье, вчера. 50% оставлено в лесу, но эмоции зашкаливают. Давно ведрами не собирали, - делится эмоциями жительница Соснового Бора Анастасия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Семь бутылок водки пытался вынести из супермаркета житель Шушар
Число зараженных коронавирусом превысило 30 тысяч человек 23 июля в Санкт-Петербурге
Дворник «Гранд Каньона» умер после того, как его толкнули в служебном коридоре
Тестирования на антитела к коронавирусу пройдут во всех района Ленинградской области
12-летний мальчик изнасиловал 8-летнего ребенка в Ленинградской области
Петербургская школьница попала в больницу из-за начала ранней половой жизни
Петербургский фотограф победил в конкурсе снимков на iPhone
Бородатые мужчины похитили человека в Санкт-Петербурге
Более 18 тысяч человек сдали тест на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки
Три «икеевских столика» грибов набрала петербурженка в Лахте
В Карелии вновь ужесточили карантин из-за роста числа заражений коронавирусом
Женщина-водитель «Пежо» погибла в ДТП на дороге в Мяглово
150 новых светильников установили на проспекте Энтузиастов
Петербуржцы победили в онлайн-турнире по русским шашкам
Шаверма сгорела на проспекте Королева
Дожди и сильный ветер ждут петербуржцев 23 июля