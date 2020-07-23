Три «икеевских столика» грибов набрала петербурженка в Лахте

23 Июль 2020 2020-07-23T10:07:28+03:00

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В лесах Петербурга и Ленинградской области настала грибная пора. Влажная и теплая погода привела к тому, что белые, красные и подберезовики несут домой корзинами, и ведрами. Причем собирать урожай можно и в черте города - в Лахте, как это сделала местная жительница, набравшая три «икеевских столика» грибов.

- Кто-то измеряет найденные грибы штуками, кто-то килограммами или литрами. А я измеряю грибные уловы икеевскими столиками) Сегодня три столика - ассорти: подосиновики, подберезовики, лисички, белые и летние опята, - похвасталась «уловом» в группе ВКонтакте «Грибы и грибники СПб» петербурженка Татьяна.

От нее не отстают и другие любители тихой охоты, также публикуя фото результатов походов в лес. Красивые, крепкие и не попорченные червями грибы радуют не только вкусом, но и доставляют эстетическое удовольствие.

- Копорье, вчера. 50% оставлено в лесу, но эмоции зашкаливают. Давно ведрами не собирали, - делится эмоциями жительница Соснового Бора Анастасия.

ИСТОЧНИК KP.RU