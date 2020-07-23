Более 18 тысяч человек сдали тест на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки

Более 18 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Утром в четверг, 23 июля 2020 года, Смольный отчитался о ситуации с коронавирусом в Санкт-Петербурге. Так, за последние сутки в городе были обследованы более 18 тысяч человек. Все они сдали тест на наличие инфекции. Результаты анализов будут известны позже.

- За последние сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 18348 человек. Под медицинским наблюдением находится 1879 человек. Из них 185 - в обсерваторе, 1325 - на самоизоляции, 369 - контактные, - сообщили в администрации Северной столицы.

Последние две недели отмечается спад пандемии. Число новых заболевших каждый день теперь меньше 200 человек. Однако расслабляться еще рано. В Петербурге все еще действуют ограничения и правила, направленные на борьбу с распространением инфекции.

Также накануне 10 человек сообщили в экстренные службы о своем прибытии в Петербург из-за границы. Теперь они должны будут выдержать 14-дневный карантин.