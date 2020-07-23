2020-07-23T10:40:39+03:00
Происшествия

Бородатые мужчины похитили человека в Санкт-Петербурге

Полиция оперативно устроила план "перехват" и задержала преступников
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Бородатые мужчины похитили человека на проспекте Обуховской ОбороныБородатые мужчины похитили человека на проспекте Обуховской ОбороныФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

В Санкт-Петербурге местный житель стал свидетелем похищения человека. Около 8:40 часов утра в среду, 22 июля 2020 года, к заправке между домами 49 и 51 по проспекту Обуховской обороны подъехала машина Hyundai, из нее вышли два человека. Они напали на стоящего мужчину азиатской внешности, избили его, посадили в автомобиль и уехали. Один из них на машине Kia Rio. Очевидец сразу же позвонил в полицию.

- Один из похитителей был азиатской внешности с бородой и усами. При этом он был босиком, в руках держал биту. Второй выглядел также, одет был в камуфляжную куртку и белые кроссовки, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Около 9 утра в ходе отработки по плану «Перехват» у дома 109 по Витебскому проспекту сотрудники дорожной полиции задержали автомобиль «Киа Рио», под управлением одного из подозреваемых. Задержанный доставлен в отдел полиции.

Другие участники похищения все еще разыскиваются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Семь бутылок водки пытался вынести из супермаркета житель Шушар
Число зараженных коронавирусом превысило 30 тысяч человек 23 июля в Санкт-Петербурге
Дворник «Гранд Каньона» умер после того, как его толкнули в служебном коридоре
Тестирования на антитела к коронавирусу пройдут во всех района Ленинградской области
12-летний мальчик изнасиловал 8-летнего ребенка в Ленинградской области
Петербургская школьница попала в больницу из-за начала ранней половой жизни
Петербургский фотограф победил в конкурсе снимков на iPhone
Бородатые мужчины похитили человека в Санкт-Петербурге
Более 18 тысяч человек сдали тест на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки
Три «икеевских столика» грибов набрала петербурженка в Лахте
В Карелии вновь ужесточили карантин из-за роста числа заражений коронавирусом
Женщина-водитель «Пежо» погибла в ДТП на дороге в Мяглово
150 новых светильников установили на проспекте Энтузиастов
Петербуржцы победили в онлайн-турнире по русским шашкам
Шаверма сгорела на проспекте Королева
Дожди и сильный ветер ждут петербуржцев 23 июля