Бородатые мужчины похитили человека в Санкт-Петербурге

23 Июль 2020 2020-07-23T10:40:39+03:00

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В Санкт-Петербурге местный житель стал свидетелем похищения человека. Около 8:40 часов утра в среду, 22 июля 2020 года, к заправке между домами 49 и 51 по проспекту Обуховской обороны подъехала машина Hyundai, из нее вышли два человека. Они напали на стоящего мужчину азиатской внешности, избили его, посадили в автомобиль и уехали. Один из них на машине Kia Rio. Очевидец сразу же позвонил в полицию.

- Один из похитителей был азиатской внешности с бородой и усами. При этом он был босиком, в руках держал биту. Второй выглядел также, одет был в камуфляжную куртку и белые кроссовки, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Около 9 утра в ходе отработки по плану «Перехват» у дома 109 по Витебскому проспекту сотрудники дорожной полиции задержали автомобиль «Киа Рио», под управлением одного из подозреваемых. Задержанный доставлен в отдел полиции.

Другие участники похищения все еще разыскиваются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU