2020-07-23T10:51:24+03:00
Общество

Петербургская школьница попала в больницу из-за начала ранней половой жизни

У ученицы седьмого класса нашли проблемы интимной зоны
Петр КИБЕР
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Петербургская школьница попала в больницу из-за раннего секса.Петербургская школьница попала в больницу из-за раннего секса.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Ранний сексуальный опыт привел на больничную койку ученицу седьмого класса одной из петербургских школ. 13-летнюю девушку с проблемами интимной зоны, характерными для более взрослых женщин, госпитализировали 22 июля.

- 22 июля из детской больницы в полицию поступила телефонограмма о том, что в 05:42 была доставлена учащаяся 7 класса с различными инфекциями и диагнозом «ранняя половая жизнь», - сообщает источник в правоохранительных органах.

Врачи обследовали 13-летнюю школьницу и определили, что ее состояние удовлетворительное. Но учитывая, что речь идет о подростке с половыми проблемами, не достигшим даже «возраста согласия» -14 лет, сведения были переданы в полицию.

В тот же день стражи порядка навестили мать девочки. Оказалось, что семья не самая благополучная. Мать нигде не работает и воспитывает двоих детей одна. О сама школьница состоит на учете в инспекции по делам несовершеннолетних.

Сейчас выясняется, кто именно занимался сексом с девочкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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