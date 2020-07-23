12-летний мальчик изнасиловал 8-летнего ребенка в Ленинградской области

23 Июль 2020 2020-07-23T10:51:50+03:00

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В Ленинградской области 12-летний мальчик подозревается в изнасиловании ребенка. Утром в среду, 22 июля 2020 года, в полицию Тосненского района обратилась 42-летняя женщина. Она рассказала о том, что ребенок надругался над ее восьмилетним сыном. Из подробностей она смогла назвать имя обидчика.

- По словам женщины, все произошло около семи часов вечера накануне, 21 июля. Около дома 138 А по Советскому проспекту города Никольское некий мальчик 12-ти лет совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее восьмилетнего сына, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Осознавал ли при этом ребенок, что с ним происходит, не известно.

Семья пострадавшего мальчика благополучная, на учете не состоит. О подозреваемом парне ничего не сообщается.

На данный момент делом занялся следственный комитет. Сейчас проводится проверка по факту заявления.

ИСТОЧНИК KP.RU