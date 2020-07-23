2020-07-23T11:07:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Тестирования на антитела к коронавирусу пройдут во всех района Ленинградской области

Тесты будут проводить с помощью мобильных амбулаторий
Лилия КОЗЛОВА
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Обследования на антитела к коронавирусу пройдут в Ленобласти в августеОбследования на антитела к коронавирусу пройдут в Ленобласти в августеФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В преддверии нового учебного года, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил организовать массовое тестирование жителей на антитела COVID-19. Как стало известно в четверг, 23 июля 2020 года, такое распоряжение градоначальник дал на заседании правительства 47-го региона.

- Первого сентября – это массовый выход детей в школу, возвращение жителей из отпусков на работу. Хотелось бы понимать, какой уровень иммунитета у максимального числа жителей, - пояснил Александр Дрозденко.

Тестирования на антитела к коронавирусу должны будут пройти в августе во всех районах Ленинградской области. Обследования будут проводить с помощью мобильных амбулаторий. Бесплатная ли это акция, либо желающим придется заплатить за анализы, пока не уточняется.

На 23 июля в Ленобласти с начала эпидемии коронавирус был обнаружен у 5528 человек, из них 4412 выздоровели и 50 скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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